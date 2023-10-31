Erzincan'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 31.10.2023 - 14:00

Güncelleme: 31.10.2023 - 14:00

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurdukları araçta 7 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan G.Ç. ve C.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç idaresi Müdürlüğüne götürüldü.