Erzincan'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da bir araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 14:00
Erzincan'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurdukları araçta 7 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan G.Ç. ve C.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç idaresi Müdürlüğüne götürüldü.


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