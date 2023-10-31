Sınırı geçmeye çalışan 87 düzensiz göçmen Edirne'de yakalandı!
Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Fas, Suriye, Filistin, Irak ve Pakistan uyruklu 87 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.
Güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında Fas, Suriye, Filistin, Irak ve Pakistan uyruklu 87 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yunanistan sınırında yakalanan düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıra geldi üstlerine çökmeye!
- Can Atalay kararında 'tarih' skandalı
- 'Pez...nkler' ifadesine sahip çıktı!
- Emine öğretmen gözaltına alındı
- ‘Kendi takdiri’
- Seçilirse ilk yapacağı şeyi açıkladı
- Eski Galatasaraylıdan Fatih Terim itirafı!
- İntihar iddiası!
- Gökçek yurttaşlarla dalga geçti!
- Ülke iradesini dışa devir