Sınırı geçmeye çalışan 87 düzensiz göçmen Edirne'de yakalandı!

Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Fas, Suriye, Filistin, Irak ve Pakistan uyruklu 87 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

AA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 11:48
Sınırı geçmeye çalışan 87 düzensiz göçmen Edirne'de yakalandı!
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Güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında Fas, Suriye, Filistin, Irak ve Pakistan uyruklu 87 düzensiz göçmen tespit edildi. 

Yunanistan sınırında yakalanan düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği aktarıldı.


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