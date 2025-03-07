Erzincan'da 'aranan şahıs' operasyonu: 11 firari hükümlü yakalandı

Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı.

Erzincan'da 'aranan şahıs' operasyonu: 11 firari hükümlü yakalandı
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AA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 11:40

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri arananlara yönelik çalışma başlattı.

Denetim ve kontrollerde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, zanlılar ise adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #Erzincan

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