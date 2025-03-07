Erzincan'da 'aranan şahıs' operasyonu: 11 firari hükümlü yakalandı
Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri arananlara yönelik çalışma başlattı.
Denetim ve kontrollerde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, zanlılar ise adliyeye sevk edildi.
Etiketler: #Erzincan
En Çok Okunan Haberler
-
- Ece Gürel 4 gün ormanda nasıl hayatta kaldı?
- MHP ile DEM Parti arasında 'YPG' çatlağı
- Mimar Ece Gürel'den acı haber!
- Politika faizi yeniden düşürüldü!
- Ece Gürel'in sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama!
- Sinem Dedetaş'tan AKP sıralarına sert tepki
- Mesajını paylaştı, ne konuştuklarını anlattı!
- Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' soruşturması
- Müge Anlı, Gürel'in 'ölüm nedenini' açıkladı
- Fenerbahçe turu zora soktu!