Erzincan’da 'aranan şahıs' operasyonu: 20 kişi yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 40 yıl 5 ay 17 gün hapis cezası bulunan 20 şahıs yakalandı.

Erzincan’da 'aranan şahıs' operasyonu: 20 kişi yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 10:23

Polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şahıs yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Erzincan #arama

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