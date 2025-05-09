Erzincan’da 'aranan şahıs' operasyonu: 20 kişi yakalandı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 40 yıl 5 ay 17 gün hapis cezası bulunan 20 şahıs yakalandı.
Polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şahıs yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e sert sözler!
- Lisede dehşet: 2 kişiyi vurdu
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- 'Çok yakın zamanda...'
- Emekliler ve memurlar ne kadar zam alacak?
- Beni cezalandıran hâkim ‘tanıdık’ çıktı
- Erdoğan gerçeği bu kez partisinden dinledi!
- 'Çok sayıda AKP’linin bu Londra merakı nedir?'
- Özel'den 'diploma' ve 'Özgür Çelik' çıkışı
- Önce Selçuk Bayraktar şimdi de Güler Sabancı...