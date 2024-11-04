Erzincan'da belediyenin çöp toplama aracından düşen işçi yaralandı
Erzincan’da gece saatlerinde belediyenin çöp toplama aracının arkasından düşen işçi yaralandı.
Feci kaza, Erzincan merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Erzincan Belediyesi ait seyir halindeki çöp toplama aracının arkasında bulunan işçi, dengesini kaybederek yere düştü.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Ayağından yaralanan işçi ambulansla kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
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