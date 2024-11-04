Erzincan'da belediyenin çöp toplama aracından düşen işçi yaralandı

Erzincan’da gece saatlerinde belediyenin çöp toplama aracının arkasından düşen işçi yaralandı.

Erzincan'da belediyenin çöp toplama aracından düşen işçi yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 08:59

Feci kaza, Erzincan merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Erzincan Belediyesi ait seyir halindeki çöp toplama aracının arkasında bulunan işçi, dengesini kaybederek yere düştü.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ayağından yaralanan işçi ambulansla kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.


Etiketler: #Erzincan #Ambulans

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