Erzincan’da ele geçirildi: Tam 2 ton 550 kilogram...

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, kaçak tütün ticareti yaptığı tespit edilen Ö.M. ve Z.K. isimli şüpheli şahıslar yakalandı.

Erzincan’da ele geçirildi: Tam 2 ton 550 kilogram...
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İHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 16:21

Ekiplerce, Ö.M. ve Z.K. isimli şüpheli şahısların kullanımında olan 1 depo ve 1 araçta yapılan aramada; gümrüklenmiş piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 120 bin TL olan 2 ton 550 kg kıyılmış tütün, 125 paket kaçak sigara, 5 bin adet kilitli şeffaf makaron poşeti ele geçirildi.

Ö.M. ve Z.K. isimli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.


Etiketler: #Erzincan

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