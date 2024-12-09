Erzincan’da ele geçirildi: Tam 2 ton 550 kilogram...

Yayınlanma: 09.12.2024 - 16:21

Güncelleme: 09.12.2024 - 16:23

Ekiplerce, Ö.M. ve Z.K. isimli şüpheli şahısların kullanımında olan 1 depo ve 1 araçta yapılan aramada; gümrüklenmiş piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 120 bin TL olan 2 ton 550 kg kıyılmış tütün, 125 paket kaçak sigara, 5 bin adet kilitli şeffaf makaron poşeti ele geçirildi.

Ö.M. ve Z.K. isimli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.