Erzincan’da fuhuş operasyonu: 5 kadın kurtarıldı, 3 zanlı tutuklandı

Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:10

Güncelleme: 16.01.2024 - 10:10

Alınan bilgiye göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan 3 aylık teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde; “Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek” suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Ahlak Büro Amirliğine bağlı 2 ekip ve 10 personel ile yaklaşık 3 ay süre ile yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu mağdur kadınların kurtarılması, şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının tespiti için; 10 ekip 30 personelle yapılan eş zamanlı operasyonda, şüpheli şahıslar belirlenen adreslerde yakalanarak gözaltına alındı, 5 mağdur kadın kurtarıldı.

Şüpheli A.S., İ.E. ve S.O. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



