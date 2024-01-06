Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 06.01.2024 - 10:10
Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işleyenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda, 10'u Eskişehir'de olmak üzere 18 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 7 araç muhafazaya alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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