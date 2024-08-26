Erzincan’da hareketli gece: Boğazına satır dayadı

Erzincan’da gece saatlerinde bıçakların kullanıldığı kavga sonrasında bir kişi boğazına satırı dayayarak uzun süre polisi yanına yaklaştırmadı.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 10:45
Erzincan’da hareketli gece: Boğazına satır dayadı
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Olay, Erzincan merkez Mimar Sinan Mahallesinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, aralarında daha öncesine dayalı husumet bulunan iki grup karşı karşıya gelerek kavga etti. Bıçakların rastgele kullanıldığı kavgada yaralanan olmazken olay yerine ilk giden ekiplerin takviye talep etmeleri üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BOĞAZINA SATIR DAYADI

Polis ekipleri kalabalığı dağıtırken bu sırada olaya karışan bir şüpheli boğazına satır dayayıp uzun süre yanına kimseyi yaklaştırmadı.

Polisin ikna çabaları sonrasında şüpheli elindeki satırı bıraktı.

2 GÖZALTI

Olay sonrası şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Hastanede sağlık raporlarının alınmasının ardından polis merkezine götürüldüler.


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