Erzincan’da hareketli gece: Boğazına satır dayadı
Erzincan’da gece saatlerinde bıçakların kullanıldığı kavga sonrasında bir kişi boğazına satırı dayayarak uzun süre polisi yanına yaklaştırmadı.
Olay, Erzincan merkez Mimar Sinan Mahallesinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, aralarında daha öncesine dayalı husumet bulunan iki grup karşı karşıya gelerek kavga etti. Bıçakların rastgele kullanıldığı kavgada yaralanan olmazken olay yerine ilk giden ekiplerin takviye talep etmeleri üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
BOĞAZINA SATIR DAYADI
Polis ekipleri kalabalığı dağıtırken bu sırada olaya karışan bir şüpheli boğazına satır dayayıp uzun süre yanına kimseyi yaklaştırmadı.
Polisin ikna çabaları sonrasında şüpheli elindeki satırı bıraktı.
2 GÖZALTI
Olay sonrası şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Hastanede sağlık raporlarının alınmasının ardından polis merkezine götürüldüler.
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