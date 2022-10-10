Kavgayı ayırırken çocuğu yere vuran antrenöre gözaltı

10 Ekim 2022 Pazartesi, 15:26

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe İlçe Stadyumu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sahada futbol antrenmanı yapan Altınordu Spor Kulübü öğrencileri ile mahallede oturan Y.Ö. arasında tartışma çıkıp, kavgaya dönüştü. Durumu fark eden öğretmenler, araya girdi.

Bu sırada antrenör C.K., Y.Ö.'nün elindeki muştayı almaya çalıştı. C.K., muştayı vermeyip, direnen Y.Ö.'yü havaya kaldırıp, daha sonra yere bıraktı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Y.Ö.'nün ailesi, hastaneye götürdükleri çocukları için darp raporu alıp, antrenörden şikayetçi oldu. Şikayet sonrası gözaltına alınan C.K.'nin ilk ifadesinde, “Çocuğun elinde muşta gördüm. Onu almaya çalıştım. Onu savurduktan sonra muşta yere düştü” dediği öğrenildi. C.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ALTINORDU'DAN AÇIKLAMA

Y.Ö.'nün ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Antrenör Cemil Kuday ile ilgili İzmir temsilcisi Altınordu tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Altınordu Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Var oluş nedenimiz olan 'Bu Toprakların Çocukları' felsefesini kendisine şiar edinen kulübümüz yaşanan olayları asla tasvip etmemektir. Şiddetin her türlüsüne karşı olan Altınordu FK'nın çocuklarımıza şiddet konusunda maksimum derecede hassas davrandığı herkesin malumudur. Yaşanan olayı incelediğimizde Mardin AFO antrenörlerimiz Erhan Kalkan ve Cemil Kuday sporcularına antrenman yaptırdığı sırada dışarıdan bir grup çocuğun oyuncularımıza sözlü dalaşma ve küfür etme olayı yaşanmasının ardından, antrenörlerimiz olaya dahil olarak ortamı sakinleştirmiştir. Antrenörlerimizin müdahalesinin ardından, sözlü münakaşa ortamı sakinleşse de dışarıdaki çocuklar antrenman bitiminde bir araya gelerek sporcularımıza fiziksel saldırıda bulunmuştur. Sporcularımızın yardım çağrısı üzerine, Cemil Kuday koşarak olaya tekrar müdahil olmaktadır. Tesis çevresindeki çocuklar muşta olarak tabir edilen, yumruk etkisini artıran, kemiklere zarar veren bir alet ile sporcularımıza saldırmaktadır. Şiddet diye tabir edilen görüntülerde yer aldığı üzere Cemil Kuday, koşarak saldırıda bulunan çocuğun elinden muşta isimli aleti almaya çalışmaktadır."

Açıklamada bu esnada çocuğun sinir krizi geçirdiği belirtilerek, "Çocuk kendisini kilitlemektedir. Antrenörümüz Cemil Kuday, çocuğun elinden muşta isimli aleti almaya çalışırken, çocuğun kendisini kilitlemesi üzerine çocuğu yakasından kaldırarak dizginlemeye çalışmaktadır. Görüntülerde yer alan kısım; maalesef bütün olay örgüsünün sadece bir parçasıdır. Adli makamlara intikal etmiş sürecin yakından takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildirir; yaşanan olaylardan dolayı üzüntülerimizi bir kez daha ifade etmek isteriz" denildi.