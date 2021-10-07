Erzincan'da yasa dışı yollarla ülkeye giren 10'u çocuk 29 Afgan göçmen bulundu
Erzincan'da Afganistan uyruklu 29 göçmen bulundu. Göçmenlerin kimlik tespiti için işlemler başlatıldı.
Erzincan’da yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 10’u çocuk 29 kaçak göçmen bulundu.
Erzincan kara yolu üzerinde dün akşam saatlerinde alınan bir ihbarı değerlendiren Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şüpheli bir minibüs ve otomobili Akyazı kavşağında durdurdu. Yapılan kontrollerde İran’dan yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 10’u çocuk 29 kaçak göçmen bulundu.
Olayla ilgili kaçak geçişleri organize ettikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alınırken 29 kaçak göçmen kimlik tespiti için spor salonuna götürüldü.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- IKEA'dan 'Türkiye' kararı
- Arsızlar İstanbulluların malına çökmüşler
- Atık kağıt işçilerinden 'Emine Erdoğan' iddiası
- İşte Saray'ın BAE'ye Peker teklifleri
- SP'li başkan yaşamına son verdi
- Valilik açıkladı: PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
- Dünya yarışta... Türkiye Covid-19 ilacını alacak mı?
- Erdoğan'dan Anayasa'nın ilk dört maddesi çıkışı
- Kahraman'a kötü haber
- Alaattin Çakıcı'dan iktidara 'CHP' mektubu