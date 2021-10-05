Kırklareli'nde Afgan uyruklu olduğu tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nin Ahmetler köyünde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 9 düzensiz Afgan uyruklu göçmen yakalandı.

AA
05 Ekim 2021 Salı, 09:55
Kırklareli'nde Afgan uyruklu olduğu tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede denetim yapan ekipler, Afganistan uyruklu 9 göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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