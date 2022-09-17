Erzurum depremi sonrası Naci Görür'den kritik uyarı: '7’nin üzerinde deprem bekliyoruz'

Profesör Doktor Naci Görür sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Yedisu kesiminde meydana gelen deprem sonrası uyarı yaptı. Görür, "Biliyorsunuz ben dahil tüm yerbilimciler bu kesimde 7’nin üzerinde deprem bekliyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 10:50
Erzurum depremi sonrası Naci Görür'den kritik uyarı: '7’nin üzerinde deprem bekliyoruz'
Abone Ol google-news

Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür, Erzurum'un Çat ilçesinde dün akşam saat 23.30'da 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan uyarıda bulundu.

Görür Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Elmalı-Yedisu /Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın Yedisu kesimi üzeride. Biliyorsunuz ben dahil tüm yerbilimciler bu kesimde 7’nin üzerinde deprem bekliyoruz. Burada son büyük deprem 1766 yılında. Geçen zaman düşünülürse beklenen depremin eli kulağında demektir."

 


Naci Görür deprem Erzurum

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler