İmamoğlu'na taşlı saldırının ardından CHP Erzurum İl Başkanı Dülger'den açıklama: 'Yetkilileri defalarca uyarmamıza rağmen...'

Yayınlanma: 08.05.2023 - 11:59

Güncelleme: 08.05.2023 - 12:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün düzenlenen Erzurum mitingine taşlı saldırı düzenlendi.

Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Son olarak yaşanan saldırıyla ilgili CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, yazılı açıklama yaptı.

"GERÇEK APAÇIK ORTADADIR"

Erzurum programının Valilik ve Emniyet'in bilgisi dahilinde olduğunu belirten Dülger, açıklamasında, Yakutiye Kent Meydanı'nda bir konuşma sonrası halk ve esnafın Cumhuriyet Caddesi boyunca selamlanacağını ifade ederek, "Kısa süre önce İYİ Parti Lideri Sayın Meral Akşener de aynısını yapmıştı. Valilik ve Emniyet'in bilgisi dahilinde bu konuda bildirimler yapılmış, aynı gün alanda halkın toplanması hedef alınmış, günlerce açık duyurular yapılmıştır. 7 Mayıs 2023 günü Büyükşehir Belediyesi bu toplantıya engel olmak için belediye otobüsleri ile doldurmuş, itirazlarımız üzerine alandan otobüsler çıkarılmıştır. Her şey düzelmişken bu defa organize bir topluluk etrafta biriktirilmiş, alana gelenlere sözlü ve fiziki tacizler yaşanmaya başlanmıştır. Emniyet yetkililerini defalarca uyarmamıza rağmen bu saldırgan gruba yeterli önlem alınmamış, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da içinde bulunduğu otobüs alana yaklaşınca saldırılar iyice artmış, otobüs taşlanmış, bu taşlarla alanda yaralananlar olmuştur. Orada olanlar kameralarca an an çekilmiştir, gerçek apaçık ortadadır" dedi.

'KORKU İKLİMİ'

“AKP yetkililerinin ‘yasal izin yoktu’ gibi çarpıtılmış açıklamaları tamamıyla geçersizdir” ifadelerini kullanan Dülger, açıklamasında şöyle dedi:

"Burada asıl tehlikeli olan konuyu 'miting izinsizdir' lafıyla çarpıtarak, oradaki saldırganlığın meşrulaştırılmasıdır. 'İzinsiz mitingleri' ne zamandan beri devletin kolluk güçleri değil de saldırgan kalabalıklar engellemektedir? Ciddi bir devlet yetkilisi veya belediye başkanı böyle bir açıklamayı nasıl yapar? Tüm kamuoyu biliyor ki; yapılan açıklamalar suçluluğun telaşındandır. 3 Mayıs'ta yapacağımız mitingin yeri de bir gün sonra keyfi değiştirilmiş, güvenlik bahanesi ileri sürülmüştür.

Dün gördük ki gerçekten ilimizde güvenlik zafiyeti vardır. Oradaki saldırgan kalabalığa göz yumulduğu için gece geç saatlere kadar şehirde korku iklimi yaratılmıştır. Dün yaşadığımız 'izinsiz toplantı' ve benzeri gerekçeyle değil, demokrasiye, hukuka tahammülsüzlük ile cereyan etmiş, Erzurum halkının çok büyük çoğunluğunu üzmüştür. 14 Mayıs günü halkımız bu saldırganlara ve onların destekçilerine sandıkta cevabını verecektir. 'Miting değil, esnaf ziyareti olacaktı' diyerek kafa karıştıranlar da biliyor ki dün Cumhuriyet Caddesi'nin önü kesilmiş, geçiş mümkünsüz hale getirilmiştir, nasıl esnaf ziyareti yapılacaktı?

Söylenenler çarpıtmadır, zaten her tarafın saldırganlarca kesilmesine göz yumulması durumu özetliyor. Orada daha trajik olayların yaşanmasını Sayın Ekrem İmamoğlu alandan ayrılarak engellemiştir ve alandan otobüsle ayrılanlara emniyet eşlik etmemiş, alanın tahliyesinde de yeterli önlemler alınmamıştır. Savaşa değil, seçime gittiğimiz bu süreçte seçimin ilk turda bitmesinin ne kadar önemli olduğu dün Erzurum'da iyice görülmüştür. Hukuk ve demokrasiyi hiçe sayan bu zihniyet, 14 Mayıs'ta sandıkla gidecek, milletin iktidarı kurulacaktır."