FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
Edirne'de, terör örgütü FETÖ ile ilişkili M.D., E.G. ve M.G. adlı zanlıların, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı kaydedildi.
Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.D., E.G. ve M.G.'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.
Etiketler: #fetö #gözaltı #Operasyon #Yunanistan
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