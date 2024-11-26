FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Edirne'de, terör örgütü FETÖ ile ilişkili M.D., E.G. ve M.G. adlı zanlıların, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı kaydedildi.

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 09:28

Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.D., E.G. ve M.G.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.


Etiketler: #fetö #gözaltı #Operasyon #Yunanistan

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