Uludağ eteklerinde orman yangını!

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

AA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 11:38
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Osmangazi ilçesi Uludağ'ın eteklerinde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı.

Ormanlık alandan çıkan dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, zorlu arazi şartlarında yangın bölgesine ulaşma ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


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