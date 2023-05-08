Erzurum Valisi Oktay Memiş'in Erkam Yıldırım'lı fotoğrafı yine gündeme geldi

Yayınlanma: 08.05.2023 - 00:40

Güncelleme: 08.05.2023 - 00:40

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'na bugün Erzurum’da yapılan taşlı provokatif saldırı dikkatleri güvenlik önlemlerini yeteri kadar almadığı gerekçesiyle eleştiri odağı olan Erzurum Valisi Oktay Memiş'e çevirdi.

Vali Memiş kısa bir süre önce eski başbakanlardan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım ile basına yansıyan fotoğrafı ile gündeme gelmişti.

Fotoğrafta bir mağaza içinde elinde tespihiyle yayılarak sandalyede oturan Erkam Yıldırım’ın yanında Vali Oktay Memiş görünüyordu.

Fotoğrafa yönelik tepkiler kısa sürede gündem oldu, sayısız sosyal medya paylaşımıyla Vali Oktay Memiş eleştirildi ve bir devlet görevlisinin Binali Yıldırım’ın oğlunun yanında neden bulunduğu sorusu soruldu.

Erzurum Valisi Oktay Memiş fotoğrafın hızla yayılmasının ardından kendisini şöyle savunmuştu: "Ortada göründüğü gibi bir durumu söz konusu değil. Bize karşı lakayt bir tavır olursa ben bunu fark ederim"

Bir mağaza içerisinde elinde tespihi ve yayılarak oturmasıyla dikkat çeken Erkan Yıldırım’ın yanında Oktay Memiş'in yanı sıra Erzurum Jandarma Komutanı İlker Şimşek de bulunuyordu.

O tarihte Erkam Yıldırım ile çekilmiş fotoğrafıyla eleştiri konusu olan ve büyük tepki çeken Oktay Memiş, bu kez Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde provokasyonu engelleyemediği ve yeterli güvenlik önlemi almadığı için yurttaşların tepkisini çekti.

Kadın, çocuk, yaşlı birçok yurttaşın yaralanmasına neden olan taşlı saldırının ardından İmamoğlu, Erzurum Valisi Oktay Memiş ve İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer'i suçlamış, sert ifadelerle eleştirmişti.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine karşı "Kent meydanındaki program resmi olarak ilan edilmiş bir miting alanı değil" diyerek kendini savunmuştu.







