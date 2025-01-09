Erzurum'da 3 araç birbirine girdi... Yaralılar var!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 13:15

Güncelleme: 09.01.2025 - 13:22

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı kavşağında zincirleme kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Miraç Ö. yönetimindeki 06 BM 2595 plakalı otomobil, Oğuzhan K.'nin kullandığı 06 DDH 718 plakalı otomobile çarptı. Bu arada çarpmanın etkisiyle ön taraftaki Feyza H. idaresindeki 25 AY 501 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Meydana gelen kazada sürücüler Miraç Ö. ve Feyza H. ile araçlarda bulunan Muhammed Osman Ç., Yusuf Ensar H. ve Elif Reyyan H. yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla şehir merkezindeki hastanelere kaldırıldı.