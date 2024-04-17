Erzurum'da 3. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
Erzurum'da balkondan düşüp ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde 8 katlı binanın 3. katındaki balkonun korkuluklarına tırmanan 2 yaşındaki Ömer A.D, yere düştü.
Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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