Erzurum'da 3. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Erzurum'da balkondan düşüp ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 15:45
Erzurum'da 3. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
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Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde 8 katlı binanın 3. katındaki balkonun korkuluklarına tırmanan 2 yaşındaki Ömer A.D, yere düştü.

Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.


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