Evde çıkan yangında 3 çocuk babası hayatını kaybetti!

İzmir'de tek katlı evde çıkan yangında 3 çocuk babası Muhsin Ülker (43) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 14:16
Evde çıkan yangında 3 çocuk babası hayatını kaybetti!
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Bayındır ilçesi Zeytinova Mahallesi'ndeki tek katlı evde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede tüm evi kapladı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

1 saatlik müdahale ile alevler söndürülürken, evde bulunan Muhsin Ülker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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