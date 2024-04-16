Evde çıkan yangında 3 çocuk babası hayatını kaybetti!
İzmir'de tek katlı evde çıkan yangında 3 çocuk babası Muhsin Ülker (43) hayatını kaybetti.
Bayındır ilçesi Zeytinova Mahallesi'ndeki tek katlı evde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler, kısa sürede tüm evi kapladı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
1 saatlik müdahale ile alevler söndürülürken, evde bulunan Muhsin Ülker'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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