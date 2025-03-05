Erzurum'da araçtan fırlayıp yola düşen kadın hayatını kaybetti

Yayınlanma: 05.03.2025 - 17:33

Güncelleme: 05.03.2025 - 17:33

Erzurum’un Aşkale ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Nihat K. yönetimindeki hafif ticari araç, D-100 kara yolunun 5. kilometresinde emniyet şeridinde park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bariyerlere çarparken, yolcu koltuğunda oturan Halime Kaya araçtan fırlayarak yola düştü.

Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Halime Kaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya’nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.