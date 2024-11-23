Erzurum'da bir garip olay: 'Polisim' dedi, internet kafeden çocukları çıkardı

Erzurum'da, 'Polisim' diyerek bir internet kafeye giren Bünyamin Anık (51), içerideki çocukları dışarı çıkardı. Anık'ın çocukları çıkarıp iş yeri sahibiyle tartışması güvenlik kamerasına yansıdı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmazken, 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan polislikten ihraç edildiği belirtilen Anık, polisler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Erzurum'da bir garip olay: 'Polisim' dedi, internet kafeden çocukları çıkardı
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DHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 10:48

İlginç olay, Yakutiye ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi.

2014 yılında 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan polislik mesleğinden ihraç edilen 3 çocuk babası Bünyamin Anık, çocukların girdiğini gördüğü internet kafeye girdi.

'Polisim' diyerek içerideki çocukları dışarı çıkaran Anık, iş yeri sahibi ile de tartıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İş yeri sahibinin 18 yaşından küçükleri içeri aldığını söyleyen Anık, “Anne, baba çocuğunu okula gönderiyor. Ben çocuğumu okula gönderdim, diyor ama çocuğu geliyor, böyle yerlerde harcanıyor" dedi.

CEZAEVİNDE YATMIŞ

Eşinden boşanan Bünyamin Anık'ın, çeşitli suçlardan da cezaevine girip çıktığı öğrenildi.

Tarafların birbirinden şikayetçi olmaması üzerine polis ekipleri tutanak tutarak Bünyamin Anık'ı bölgeden uzaklaştırdı.


Etiketler: #Erzurum

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