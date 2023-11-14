Erzurum’da FETÖ operasyonu: Aranan 2 kişi yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda hapis cezası bulunan ihraç vaiz yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 09:45
Erzurum’da FETÖ operasyonu: Aranan 2 kişi yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim P. (İhraç Vaiz) yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs yapılan işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi.

Ayrıca Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan, hakkında aranma kararı bulunan Emine G. (Örgüte Müzahir Kurum Çalışanı) yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.


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