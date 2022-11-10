Erzurum'da genç kızın şüpheli ölümü

Erzurum'da bir apartmanın 8. katından düşen genç kız hayatını kaybetti.

AA
10 Kasım 2022 Perşembe, 17:05
Erzurum'da genç kızın şüpheli ölümü
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Yakutiye ilçesinin Rabia Ana Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8. katında oturan tanıdıklarının evine misafirliğe giden Yasemin T. (20), evin balkonundan zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Erzurum Kadın

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