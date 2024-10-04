Erzurum'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlıların kullandığı yeraltı görüntüleme cihazı ve 4 metal el dedektörüne el konuldu.

Erzurum'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 11:50

Kayalısu Mahallesi'nde yeraltı görüntüleme cihazıyla define aradığı tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgeye giden ekipler, sabah saatlerinde izinsiz kazı yapan 3 zanlıyı suçüstü yakaladı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyonda, şüphelilerin kullandığı yeraltı görüntüleme cihazı ve 4 metal el dedektörüne el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.


Etiketler: #Erzurum

İlgili Haberler

Erzurumspor, Esenler Erokspor'u rahat geçti!

Erzurumspor, Esenler Erokspor'u rahat geçti!
Erzurum'da Otokoç 2. el bayisi açıldı

Erzurum'da Otokoç 2. el bayisi açıldı
Erzurumspor, Iğdır FK deplasmanında hata yapmadı!

Erzurumspor, Iğdır FK deplasmanında hata yapmadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler