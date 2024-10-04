Erzurum'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlıların kullandığı yeraltı görüntüleme cihazı ve 4 metal el dedektörüne el konuldu.
Kayalısu Mahallesi'nde yeraltı görüntüleme cihazıyla define aradığı tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bölgeye giden ekipler, sabah saatlerinde izinsiz kazı yapan 3 zanlıyı suçüstü yakaladı.
MATERYALLERE EL KONULDU
Operasyonda, şüphelilerin kullandığı yeraltı görüntüleme cihazı ve 4 metal el dedektörüne el konuldu.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: #Erzurum
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde ayrım 1'in altında!
- Hiroşima’ya atom bombası atan pilotun sözleri gündemde!
- 5 yıl önce ekilmişti! Hasadı başladı: Markette 350 TL
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- MHP'yi işaret etti: 'Ucu Balgat'a çıktı!'
- AKP’li isim bir şehre domuz eti yedirmiş!
- İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları...
- Apple ‘Sinan Ateş’ için ne diyecek?
- 'Şahsi banyomu kullandıktan sonra...'
- Kalkışa hazırlanan yolcu uçağı alev aldı!