Erzurum'da öğretmenler birbirine bıçak çekti!
Erzurum'un Palandöken ilçesinde, okulda bıçaklı kavga eden iki öğretmen görevden uzaklaştırıldı.
Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir ortaokulda 1 Aralık'ta Türkçe öğretmeni A.Ç. ile sosyal bilgiler öğretmeni F.T. arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Öğretmenlerin araya girmesiyle sona eren kavgada yaralanan olmadı.
İhbar üzerine okula polis ekipleri yönlendirildi.
Emniyette ifadeleri alınan iki öğretmen, Palandöken Kaymakamlığınca görevden uzaklaştırıldı.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması