Erzurum'da sıcaklık eksi 30'a düştü... Karga, soğuktan donarak öldü

Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü Doğu Anadolu’da, soğuk hava yalnızca insanları değil, hayvanları da etkiliyor. Erzurum’da bir karganın donarak hayatını kaybetti.

Erzurum'da sıcaklık eksi 30'a düştü... Karga, soğuktan donarak öldü
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İHA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 13:24

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan dondurucu soğuklar, sadece insanları değil, doğadaki canlıları da olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da, bir karganın soğuktan donarak öldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzurumlu vatandaş Murat Genç tarafından kaydedilen görüntülerde, normalde zorlu kış koşullarına dayanıklı olan ve göç etmeyen kuş türlerinden biri olan karganın, aşırı soğuk nedeniyle hareketsiz kaldığı ve donarak hayatını kaybettiği görülüyor.

Trajik görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, uzmanlar hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde kar yağışıyla birlikte bir miktar yükselebileceğini belirtiyor. Ancak, soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.


Etiketler: #Karga

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