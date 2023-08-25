Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 kişi öldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 08:41
Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 kişi öldü
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Güneş Mahallesi Yılmaz Caddesi'nde M.S. ile E.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ü. yanında bulunan silahla M.S'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan M.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Şüpheli E.Ü. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


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Kırklareli Acil 112 Acil

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