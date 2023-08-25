Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 kişi öldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Güneş Mahallesi Yılmaz Caddesi'nde M.S. ile E.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ü. yanında bulunan silahla M.S'ye ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanan M.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Şüpheli E.Ü. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Malatya'da korkutan deprem!
- Erdoğan ailesine seslenen Kibariye: 'Götürdük malları'
- Merkez Bankası'ndan şahin faiz artışı!
- Hakaretler ve beddualar yağdırdı!
- '2.5 milyon yıldır deprem üretmeyen...'
- Putin'den Prigojin'in ailesine başsağlığı
- Bekçi ve iki polis tutuklandı!
- TFF'den Beşiktaş'a yanıt!
- Sadece 3 soru, katılımcıların yüzde 83'ü çuvallıyor!
- Yanardağ’dan kendisini icraya veren Sezen Aksu'ya tepki!