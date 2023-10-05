Siyasiler dolandırıcılıktan 350 yıl hapsi istenen Adanur'un etkinliğine katıldı: 'İki siyasinin buluşması gibi düşünün'
Dolandırıcılık suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında 350 yıl hapis cezası istenen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in danışmanı Emin Adanur’un Ergünkent İnşaat şirketinin 10’uncu yılı etkinliğinde pek çok siyasi ve iş insanı yer aldı. Ergünkent inşaat firmasına ödeme yapıp evlerini teslim alamayan mağdurlar ise “Emin Adanur, nüfuzunu kullanarak kendisini bir şekilde kurtarmaya çalışıyor. Bu reklam çalışmaları umarım yargı sürecini etkilemez” değerlendirmesinde bulundu.
Bursa’da faaliyet gösteren Ergünkent İnşaat şirketinin 10’uncu yılı dolayısıyla önceki gün kutlama etkinlikleri düzenlendi. Şirketin sahibi Emin Adanur hakkında adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı bulunurken etkinliğe pek çok siyasi yöneticinin ve iş insanının katılması mağdurların tepkisini çekti.
Etkinlikte AKP’li Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Barış Özer, İYİ Parti Yıldırım Meclis Üyesi Aday Adayı Alpin Arıdıcı katıldı. Pınar Altuğ, Cem Özer, Demet Şener gibi ünlü isimlerde etkinlikte yerini aldı.
‘THODEX, JET FADIL...’
Duruma tepki gösteren bir mağdur “Katılan ünlülerin haberi olduğunu sanmıyorum. Siyasilerin ise kendi bölgelerindeki dolandırıcılık olayından haberi olmak zorunda. O kadar medyada yer yer aldı. Siyasi partileri aradım. Bana diyorlar ki ‘Bunu iki siyasi insanın yan yana gelmesi gibi düşünün. Biz reklam çalışmalarına gitmek zorundayız.’ Bu reklam çalışmaları umarım yargı sürecini etkilemez” tepkisini gösterdi.
Emin Adanur, Ergünkent İnşaat firmasına milyonlarca lira yatırıp inşaat bittiğinde evlerinin başkalarına satıldığını öğrenen 60’ın üzerinde mağdurun şikayeti üzerine Bursa 9. Ağır Ceza ve Bursa 11. Ağır Ceza olmak üzere 2 farklı davada yargılanıyor.
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