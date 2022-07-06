Esenler Kaymakamlığı'ndan 'ilçede çocuğa tecavüz' iddialarına yalanlama

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:43

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve ilçede 'yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği' yönündeki iddialara Esenler Kaymakamlığı'ndan yanıt geldi. Kaymakamlık, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

"BU ŞEKİLDE BİR OLAY YAŞANMADI"

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'ilçemizde yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği' yönündeki iddialar gerçek dışıdır, ilçemizde bu şekilde bir olay yaşanmamıştır. Kamu düzeni ve güvenliğini bozmayı hedefleyen bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyunun takdirine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.