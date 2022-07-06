Esenler Kaymakamlığı'ndan 'ilçede çocuğa tecavüz' iddialarına yalanlama

Sosyal medyada yer alan 'çocuğa tecavüz' iddialarına Esenler Kaymakamlığı'ndan yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, ilçede yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği yönündeki iddialar yalanlanarak, ilçede böyle bir olayın yaşanmadığı ifade edildi.

AA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:43
Esenler Kaymakamlığı'ndan 'ilçede çocuğa tecavüz' iddialarına yalanlama
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Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve ilçede 'yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği' yönündeki iddialara Esenler Kaymakamlığı'ndan yanıt geldi. Kaymakamlık, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

"BU ŞEKİLDE BİR OLAY YAŞANMADI"

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'ilçemizde yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği' yönündeki iddialar gerçek dışıdır, ilçemizde bu şekilde bir olay yaşanmamıştır. Kamu düzeni ve güvenliğini bozmayı hedefleyen bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyunun takdirine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.


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