Esenler'de kadın cinayeti: Kendisiyle evlenmek istemeyen kadını vahşice öldürdü!

Yayınlanma: 09.05.2023 - 11:07

Güncelleme: 09.05.2023 - 11:09

Kadın cinayetlerinin failleri de sebepleri de değişmiyor. İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Hanife Burma adlı kadın, birlikte yaşadığı Zekeriya Tokmak ile evlenmek istemediği için vahşice öldürüldü.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Havaalanı Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın çatı katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Zekeriya Tokmak (57) adlı erkek ile uzun süredir birlikte yaşadığı Hanife Burma arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra evden çıkan Zekeriya Tokmak polise giderek Hanife Burma'yı öldürdüğünü söyledi. Zekeriya Tokmak'ın ifadesinin ardından eve gelen polis ekipleri, Hanife Burma'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

EVLENMEK İSTEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ!

Fail Tokmak'ın polisteki ifadesinde evlenmeyi planladıklarını ancak Burma'nın vazgeçtiğini söylediği öğrenildi. Zekeriya Tokmak'ın bunun üzerine çıkan tartışmada, kesici aletle Burma'yı öldürdüğünü söylediği belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Burma'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.