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Saldırı anı kameraya yansıdı: İstanbul'da iş yerine kurşun yağdırdılar!

Saldırı anı kameraya yansıdı: İstanbul'da iş yerine kurşun yağdırdılar!

10.06.2025 11:37:00
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DHA
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Saldırı anı kameraya yansıdı: İstanbul'da iş yerine kurşun yağdırdılar!

Sultangazi ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, koşarak cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne geldi. Yol ortasında durup silahını çıkaran şüpheli, iş yerine doğru peş peşe ateş açtı. Saldırı sırasında çevrede bulunanlar etrafa kaçıştı.

Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın koşarak olay yerine geldiği, yol ortasında durup iş yerine doğru ateş ettiği ve ardından hızla kaçtığı görülüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

İlgili Konular: #İstanbul #silahlı saldırı #Sultangazi

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