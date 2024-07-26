Esenyurt’ta 1 kişinin öldüğü restorana düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt’ta motosikletli ve yüzleri maskeli şahısların düzenlediği silahlı saldırıda yoldan geçen Emir Şeyh El-Qahawatiyya isimli kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda restoranın önünden geçerken kurşun isabet eden Emir Şeyh El-Qahawatiyya isimli kişi ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılarak hayatını kaybetmişti. Öte yandan saldırı sırasında restorana 4 adet ve park halindeki 2 araca mermi isabet etmişti. Yaşanan anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Emir Şeyh El-Qahawatiyya isimli kişi caddede yürürken restorana yapılan silahlı saldırı sonucu yere düştüğü ve restoranda bulunan vatandaşların ve çalışanların panikle yere yattığı anlar yer aldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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