Esenyurt'ta 17 yaşındaki Zerda'nın otelin 8. katından düşerek öldüğü olaya ilişkin takipsizlik kararı
Esenyurt'ta bir otelin 8. katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Zerda Curka'nın ölümüne ilişkin soruşturmada Başsavcılık, Curka'nın öldürüldüğüne ya da intihara yönlendirildiğine ilişkin yeterince delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Olay, 24 Ocak 2021 tarihinde İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 11 katlı otelde meydana geldi. 17 yaşındaki Zerda Curka, 5 kişi kaldıkları otelin 8. katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Curka'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Zerda Curka'nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapmasında olay günü odada bulunan Y.Y., İ.D., A.T. ve U.A.'nın ifadesine başvuruldu. Alınan ifadeler sonucunda olay yerinde bulunan tanıkların olay anlatış şekillerinin aynı doğrultuda olduğu belirtildi. Ayrıca olaydan bağımsız olan R.T.'den alınan ifadenin diğer şahıslarla aynı doğrultuda olduğu kaydedildi.
Yürütülen soruşturma sonucunda otopsi raporundan da anlaşılacağı üzere maktulün kasten ya da taksirle öldürüldüğüne, intihara yönlendirildiğine ilişkin delil olmadığı belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
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