Esenyurt'ta 4 katlı bina duman altında kaldı
Esenyurt'ta bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde çıkan yangın nedeniyle 4 katlı bina duman altında kaldı. Bina sakinlerinden bazıları dumandan etkilenerek dairelerinde mahsur kaldı.
Esenyurt'ta bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde çıkan yangın nedeniyle 4 katlı bina duman altında kaldı. Bina sakinlerinden bazıları dumandan etkilenerek dairelerinde mahsur kaldı.
Esenyurt İnönü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında otomobil koltukları için kılıf üreten iş yerinde, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerindeki tekstil malzemelerinin yanmasıyla 4 katlı binadan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar üst katlardaki daireleri de etkiledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi.
Binada bulunanlardan bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalanları itfaiye tahliye etti. Yangının çıktığı binanın hemen bitişiğindeki binada oturanlar da yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri kepenkleri açtıktan sonra iki bölgeden yaptığı müdahaleyle yangını tamamen söndürdü.
Yaralananın ve can kaybının olmadığı yangının çıkış anı ve binadan çıkan dumanlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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