İçki içtiği için uyarılan kişi dehşet saçtı: Baba ve iki oğlunu bıçakla yaraladı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde Hami K., iş yerinin önünde içki içtiği için kendisini uyaran çay ocağının sahibi baba ile yanındaki 2 oğlunu bıçakla yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Karasu ilçesinin İncilli Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir pasajda meydana geldi. İddiaya göre, çay ocağı işleten Mustafa E., iş yerinin önünde içki içen Hami K.’yı uyardı.
Hami K., içki içtiği için kendisini uyaran Mustafa E. ile çocukları Süleyman E. ve Yahya E.’ye bıçakla saldırdı. Hami K.’nın bıçakla saldırdığı baba ve iki oğlu yaralandı. Üç kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli motosikletle olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arda Güler'i şaşırtan teklif: Utancından kıpkırmızı oldu
- Çalan her telefona inanmayın
- 'Annemlere yerleştik' dedi, tepkiler gecikmedi
- İYİ Parti'de bir istifa daha!
- Tarihi 'fesli Kadir’den okuyunca...
- 'Erdoğan'ın gözde projesi Togg için...'
- Özel'den 'Ali Fazıl Kasap' açıklaması
- 'Sabır taşımızı çatlatmıştır'
- Esnaf ölü bulundu, bıraktığı not dikkat çekti
- Memur ve emeklisine ne kadar zam yapılacak?