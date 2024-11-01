Esenyurt'ta feci kaza... Otomobil TIR'ın altına girdi!
Esenyurt'ta bir otomobil, TIR'ın altına girdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde ara yola dönmek için manevra yapan M.K. idaresindeki 41 U 2665 plakalı TIR'a, 34 CFR 896 plakalı otomobil çarptı.
Otomobil sürücüsü, TIR'ın altında kalan araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TIR şoförü M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazaya karışan araçların çekiciyle götürülmesinin ardından caddede kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü.
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