Esenyurt'ta feci kaza... Otomobil TIR'ın altına girdi!

Esenyurt'ta bir otomobil, TIR'ın altına girdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.

Esenyurt'ta feci kaza... Otomobil TIR'ın altına girdi!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 08:50

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde ara yola dönmek için manevra yapan M.K. idaresindeki 41 U 2665 plakalı TIR'a, 34 CFR 896 plakalı otomobil çarptı.

Otomobil sürücüsü, TIR'ın altında kalan araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TIR şoförü M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazaya karışan araçların çekiciyle götürülmesinin ardından caddede kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü.


Etiketler: #araç #Esenyurt #kaza #TIR

İlgili Haberler

TIR'dan düşen tomruklar ölüme neden oldu: İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki feci kazaya 5 araç karıştı

TIR'dan düşen tomruklar ölüme neden oldu: İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki feci kazaya 5 araç karıştı
Diyarbakır’da zincirleme kaza: 15'i öğretmen, 17 yaralı!

Diyarbakır’da zincirleme kaza: 15'i öğretmen, 17 yaralı!
Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler