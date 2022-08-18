Esenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı kadının bacağı koptu
Esenyurt'ta, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, apartman önünde ayakta durarak ailesiyle sohbet eden kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan kadının bir bacağının koptuğu öğrenildi.
Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde 16 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, ailesiyle apartmanın önünde sohbet eden kadına çarptı. Araç ile apartmanın duvarı arasında sıkışan kadının bacağının koptuğu öğrenildi.
Çevredekiler kadını kurtarmak için aracı geri çekerken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırdı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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