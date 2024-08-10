Esenyurt’ta kaldırım taşlı, sopalı kavga: 1 yaralı

Esenyurt’ta henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgayı polis güçlükle ayırdı. Olayda bir kişi aldığı darbeler sonucu yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 10.08.2024 - 12:03
Esenyurt’ta kaldırım taşlı, sopalı kavga: 1 yaralı
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Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi 402. sokakta edinilen bilgilere göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İki grup da birbirine kaldırım taşları atarken, ellerindeki sopalarla da birbirine vurdu. Sabah saatlerinde yaşanan kavga, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, iki tarafın birbirine kaldırım taşları attığı ve sopalarla vurduğu anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kavga eden tarafları güçlükle ayırırken, bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.


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