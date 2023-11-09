Esenyurt'ta kan donduran olay... Yeni doğan bebeği camdan attı!

Yayınlanma: 09.11.2023 - 11:50

Güncelleme: 09.11.2023 - 11:54

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyübbi Mahallesi'nde iddiaya göre, evde doğum yapan bir kadın komşularından market poşeti isteyerek bebeği poşete koyup bulunduğu evin camından sokağa attı.

Çocuğunu okula götüren bir adam sokaktan geçerken poşetten şüphelenip ağzını açtı. Adam poşeti açtığında yeni doğan bebekle karşılaşınca şoke oldu.

Polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattırken sağlık ekipleri de bebeği hastaneye götürdü.

Polis ekipleri kadını bulmak üzere annenin evine gitti. Kadın kapıyı açmayarak “Size ne benim çocuğum değil mi?” diye polis ekiplerine tepki gösterdi. İkna çalışmalarının ardından kadın evinden alınarak karakola götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

"HİÇBİR ŞEY ÜZERİNDE YOKTU"

Bebeği poşet içinde sokakta gören İnan Ulutekin, “İki tane çocuğumu okula götürecektim. Tam o esnada bir ses geldi. Hayvan olduğunu düşündüm. Poşeti yırtıp baktım bir tane bebek. Sağ yaşıyordu. Bir tane abla gelip battaniyeyle sardı. Polislere haber verdik. Bebek ağlıyordu hiçbir şey üzerinde yoktu. Ambulansa koyduk gönderdik. Camdan çıkarmışlar atmışlar" dedi.