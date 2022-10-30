Esenyurt'ta korkunç kaza: Anne ve kızlarına otomobil çarptı
İstanbul Esenyurt'ta otomobil sürücüsü yoldan geçen anne ve iki kızına çarptı. Kız çocuklarından biri otomobil ile kamyonet arasında sıkışırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
29 Ekim Cumartesi günü 20.00 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'nde; 34 LK 4198 plakalı otomobilin sürücüsü Birgül Üçüncü yolda yürüyen anne Elif Vurgun ile kızları Rabia ve Azra Vurgun'a çarptı.
AYAKLARI KIRILDI
Çarpmanın şiddetiyle anne Vurgun ile kızı Rabia Vurgun yola savrulurken, Azra Vurgun otomobil ile kamyonet arasına sıkıştı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldıran Azra Vurgun'un ayaklarının kırıldığı, pazartesi günü ameliyat olacağı öğrenildi.
Diğer kız çocuğu ve annesinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"İKİ ÇOCUĞA VE ANNESİNE ÇARPTI"
Yaşanan kazayı anlatan mahalle sakini Murat Aksu, "Kaza oldu araba iki çocuğa ve annesine çarptı. Annesine araba değmiş çocuklara ise çarptığını söylediler çevredekiler. Konuyla ilgili çok bilgim yok. Ambulans geldi hastaneye kaldırdılar. Durumlarının iyi olduğunu söylediler" diye konuştu.
Kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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