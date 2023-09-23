İzmir’de bitkisel yağ üretimi yapan fabrikada yangın!

Kemalpaşa ilçesinde bitkisel yağ üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

AA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 09:18
İzmir’de bitkisel yağ üretimi yapan fabrikada yangın!
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İzmir'de Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bitkisel yağ üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

FABRİKADA HASAR OLUŞTU!

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrikanın üretim kısmında çıktığı öğrenilen yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. 

Yangında fabrikada hasar oluştuğu aktarıldı.


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