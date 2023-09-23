Yangın geceyi gündüze çevirdi... 2 ev kullanılamaz hale geldi!

Düzce’de geceyi aydınlatan yangın güçlükle söndürülürken, tek katlı 2 ev ve yanında bulunan ardiye kullanılamaz hale geldi.

İHA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 08:53
Yangın geceyi gündüze çevirdi... 2 ev kullanılamaz hale geldi!
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Düzce'de Soğukpınar Mahallesi’nde, Er Ailesi'ne ait 2 evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evin ahşap olması sebebi ile yangın kısa sürede büyüdü. Ev ahalisi apar topar evden çıkarken, bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Geceyi aydınlatan yangında Turgut Er’in evinde başlayan yangın, Cem Er’in evine de sıçradı.

Alev alev yanan evlerde söndürme çalışmaları devam ederken, yangın evlerin yanında bulunan ardiyeye de sıçradı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürerek kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


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