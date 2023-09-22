İstanbul'da korkutan yangın: Dumanlar tüm binayı sardı!

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken dairede hasar oluştuğu aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 14:36
İstanbul'da korkutan yangın: Dumanlar tüm binayı sardı!
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi Serçe Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katında 12.30 sıralarında yangın çıktı.

İddiaya göre; evde kimsenin olmadığı daireden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tüm binayı saran dumana müdahale etti.

DAİREDE HASAR OLUŞTU!

Üst katlara sıçramasını önleyen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken dairede hasar oluştu. 


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Bina duman İstanbul KANARYA küçükçekmece Yangın

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