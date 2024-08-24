Esenyurt’ta korkutan yangın: Ekipler müdahale ediyor...

Esenyurt'ta 38 katlı binanın 12'nci katında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri sevk edilirken, 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 24.08.2024 - 21:57
Esenyurt’ta korkutan yangın: Ekipler müdahale ediyor...
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Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde bulunan 38 katlı binanın 12'nci katındaki dairede yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...


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