Esenyurt’ta korkutan yangın: Ekipler müdahale ediyor...
Esenyurt'ta 38 katlı binanın 12'nci katında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri sevk edilirken, 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.
Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde bulunan 38 katlı binanın 12'nci katındaki dairede yangın çıktı.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.
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