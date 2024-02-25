Yer Esenyurt... Bakkala giden çocuk başka bir müşteri tarafından darbedildi

İstanbul Esenyurt’ta soda almak için gittiği bakkalda bir çocuğu darbeden şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

AA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 07:48
Yer Esenyurt... Bakkala giden çocuk başka bir müşteri tarafından darbedildi
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Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi'ndeki bir bakkala soda almak için giden 12 yaşındaki erkek çocuk, henüz kimliği belirlemeyen başka bir müşteri tarafından darbedildi.

Esnafın araya girmesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı.

Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, çocuğun darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun bakkala gelmesi, şüphelinin darbetmesi, esnafın araya girmesi ve saldırganın kaçması yer alıyor.


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