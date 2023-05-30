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Esenyurt'ta okulda fenalaşan 6 yaşındaki Hiranur'dan acı haber

İstanbul Esenyurt’ta okul bahçesinde fenalaşan epilepsi hastası 6 yaşındaki Hiranur Dinç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğunun hayatını kaybettiğini öğrenen baba, hastanenin giriş kapısının camını tekme atarak kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 30.05.2023 - 13:43
Esenyurt'ta okulda fenalaşan 6 yaşındaki Hiranur'dan acı haber
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Edinilen bilgilere göre, 6 yaşındaki epilepsi hastası olduğu öğrenilen Hiranur Dinç; önceki akşam saat 19.20 sıralarında okul bahçesinde fenalaşarak Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, kalbi duran Hiranur, doktorların müdahalesi ile hayata döndürüldü.

KURTARILAMADI

Ailesi daha sonra Hiranur’u Esenyurt’taki başka bir özel hastaneye sevk edilmesini istedi. Esenyurt'taki özel hastaneye gittikleri sırada ise Hiranur’un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kızlarının hayatını kaybettiğini öğrenen babası hastanenin giriş kapısının camını tekme atarak kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 


Esenyurt İstanbul

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