Serenay Sarıkaya acı haberi duyurdu: 'Güzel ruhlu Orfem...'

Kıvanç Tatlıtuğ ve Nejat İşler ile birlikte rol aldığı 'Aile' dizisiyle gündemde olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından üzücü bir haberi paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 11:29
Serenay Sarıkaya acı haberi duyurdu: 'Güzel ruhlu Orfem...'
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Son zamanlarda yer aldığı yapımlarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabı Instagram hesabından üzücü bir haber paylaştı.

Kaybettiği köpeği Orfe ile çekilmiş karelerini paylaşan Serenay Sarıkaya "Güzel ruhlu Orfem seni çok seviyorum…" notuyla yaptı.

Ünlü oyuncuya çok sayıda taziye mesajı geldi.

 


Serenay Sarıkaya

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