Serenay Sarıkaya acı haberi duyurdu: 'Güzel ruhlu Orfem...'

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 11:29

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 11:29

Son zamanlarda yer aldığı yapımlarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabı Instagram hesabından üzücü bir haber paylaştı.

Kaybettiği köpeği Orfe ile çekilmiş karelerini paylaşan Serenay Sarıkaya "Güzel ruhlu Orfem seni çok seviyorum…" notuyla yaptı.

Ünlü oyuncuya çok sayıda taziye mesajı geldi.