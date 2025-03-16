Esenyurt'ta ortalık karıştı: Motosikletiyle kavga edenlerin arasına daldı!
Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olay sırasında bir şahıs motosikletiyle kavga edenlerin arasına daldı. Yaşananlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi 533. sokakta dün akşam saatleri , yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Çıkan tartışmaya tarafların yakınları da dahil olunca kavgaya dönüştü.
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında, taraflardan biri olduğu ileri sürülen şahıs, motosikletiyle kavga edenlerin arasında daldı ve kavgaya dahil oldu.
MOTOSİKLETİYLE KAVGAYA DALDIĞI ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu ve bir şahsın motosikletiyle kavga edenlerin arasına daldığı anlar yer aldı.
Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kavgada taraflar, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilip olay yerinden uzaklaştırıldı.
Etiketler: #Esenyurt #motosiklet
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