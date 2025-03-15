Esenyurt'ta park halindeki otomobil yandı
Esenyurt'ta park halindeki bir otomobil elektrik donanımındaki arıza sonucu tamamen yandı.
Bağlarçeşme Mahallesi 1118'inci Sokak'ta park edilen LPG'li araç, iddiaya göre elektrik kaçağı nedeniyle motor bölümünden yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede bütün aracı kapladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yanan araçta soğutma çalışması yaptı.
Yapılan incelemede yangının elektrik donanımından kaynaklandığı anlaşıldı.
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